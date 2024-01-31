رسميا.. التجنيس الفوري لكل من يحملون هذه الجنسيات في المملكة العربية السعودية.. هل انت من بينهم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - المملكة منح التجنيس لعدد 300 جنسية سعودية بشكل سنوي تجنيس المبدعين في السعودية يعتمد على عدة إجراءات للتجنيس والتي يتم التعامل بها في المملكة ، وهي كالتالي

: يتم تقييد طلب التجنيس ضمن سجل يطلق عليه ” قيد الوارد التسلسلي ” مع ضرورة منح كل طالب رقم لقيمته بالتاريخ يتم ملء النموذج الخاص بطلب التجنيس بالكامل مع التوقيع عليه من قبل صاحب الطلب وقت تقديمه مع ارفاق الصورة الشخصية وتوثيقه بختم من الادارة المختصة. رسمياً.. السعودية تعلن التجنيس الفوري لكل من يحملون هذه الجنسيات في المملكة

وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.