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أقوى كاميرا على الإطلاق من سوني Sony Xperia 1 VI ملك الفئة الرائدة بسعر باهظ

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رياض - احمد صلاح - هاتف Sony Xperia 1 VI الذي تم تسريب العديد من الصور له والمواصفات خلال العام الماضي 2023، حيث أنه أحد هواتف شركة “Sony” الذي يحتوي على 3 كاميرات، وهو تحديث للهاتف السابق الذي كان يحتوي على كاميرتين فقط، ومن خلال تقريرنا سنتعرف مواصفات هاتف Sony Xperia 1 VI الذي يُطلق عليه أنه يحمل أقوى كاميرا على الإطلاق.

الشاشة 6.5 بوصة
المعالج Snapdragon 8 Gen 2
الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت
الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت
الكاميرا 48+ 12 + 12 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13

إبعاد الهاتف

الطول 165 مم
العرض 71 مم
السمك 8.3 مم
وزن الجهاز 187 جرام
خامات التصنيع الإطار من الألومنيوم والظهر من الزجاج غوريلا جلاس

الشبكات وشرائح

الشبكات 2G

3G

4G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
نوع الشريحة Nano SIM
عدد الشرائح 2 شريحة

الشاشة

نوع الشاشة OLED
حجم الشاشة 6.5 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
بدقة 3840 × 1644 بكسل
إبعاد الشاشة 9: 21
نسبة الشاشة 84.2 %
كثافة البيكسلات 643 بكسل× بوصة
طبقة الحماية زجاج جوريلا جلاس Victus 2

المعالج

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
دقة التصنيع 4 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج
  • ثماني النواة
  • أحادي النواة 3.2 جيجاهرتز
  • ثنائي النواة 2.8 جيجا هرتز
  • ثنائي النواة 2.8 جيجاهرتز
معالج الرسومات Adreno 740
الرام 12 جيجابايت
مساحة التخزين 256/ 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثلاثية
  • 48 ميجابيكسل (رئيسية) 1.9/ F
  • 12 ميجابكسل (تقريب بصري) 2.8/ F
  • 12 ميجابكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F
الفيديو
  • دقة 4K (بمعدل 30/60/120 إطار)
  • دقة FHD (بمعدل 30/60/120 إطار)
فلاش يدعم
الكاميرا السيلفي 12 ميجابكسل 2.0/ F
الفيديو
  • دقة 2160P 4K
  • دقة 1080P FHD
فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
الشحن السريع 30 واط
مدة الشحن 50% خلال 30 دقيقة
البطارية 50% خلال 30 دقيقة

سعر هاتف Sony Xperia 1 VI

سعر هاتف Sony Xperia 1 VI 1400 دولار
سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في مصر 43260 جنيهًا تقريبًا
سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في السعودية 5250 ريال سعودي
سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في الإمارات 5138 درهم
سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في قطر 5096 ريال

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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