انت الأن تتابع خبر أقوى كاميرا على الإطلاق من سوني Sony Xperia 1 VI ملك الفئة الرائدة بسعر باهظ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاتف Sony Xperia 1 VI الذي تم تسريب العديد من الصور له والمواصفات خلال العام الماضي 2023، حيث أنه أحد هواتف شركة “Sony” الذي يحتوي على 3 كاميرات، وهو تحديث للهاتف السابق الذي كان يحتوي على كاميرتين فقط، ومن خلال تقريرنا سنتعرف مواصفات هاتف Sony Xperia 1 VI الذي يُطلق عليه أنه يحمل أقوى كاميرا على الإطلاق.

الشاشة 6.5 بوصة المعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت الكاميرا 48+ 12 + 12 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13

إبعاد الهاتف

الطول 165 مم العرض 71 مم السمك 8.3 مم وزن الجهاز 187 جرام خامات التصنيع الإطار من الألومنيوم والظهر من الزجاج غوريلا جلاس

الشبكات وشرائح

الشبكات 2G 3G 4G GPRS يدعم EDGE يدعم نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح 2 شريحة

الشاشة

نوع الشاشة OLED حجم الشاشة 6.5 بوصة معدل التحديث 120 هرتز بدقة 3840 × 1644 بكسل إبعاد الشاشة 9: 21 نسبة الشاشة 84.2 % كثافة البيكسلات 643 بكسل× بوصة طبقة الحماية زجاج جوريلا جلاس Victus 2

المعالج

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 دقة التصنيع 4 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد المعالج ثماني النواة

أحادي النواة 3.2 جيجاهرتز

ثنائي النواة 2.8 جيجا هرتز

ثنائي النواة 2.8 جيجاهرتز معالج الرسومات Adreno 740 الرام 12 جيجابايت مساحة التخزين 256/ 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

48 ميجابيكسل (رئيسية) 1.9/ F

12 ميجابكسل (تقريب بصري) 2.8/ F

12 ميجابكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F الفيديو دقة 4K (بمعدل 30/60/120 إطار)

دقة FHD (بمعدل 30/60/120 إطار) فلاش يدعم الكاميرا السيلفي 12 ميجابكسل 2.0/ F الفيديو دقة 2160P 4K

دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 30 واط مدة الشحن 50% خلال 30 دقيقة البطارية 50% خلال 30 دقيقة

سعر هاتف Sony Xperia 1 VI