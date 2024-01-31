انت الأن تتابع خبر أقوى كاميرا على الإطلاق من سوني Sony Xperia 1 VI ملك الفئة الرائدة بسعر باهظ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هاتف Sony Xperia 1 VI الذي تم تسريب العديد من الصور له والمواصفات خلال العام الماضي 2023، حيث أنه أحد هواتف شركة “Sony” الذي يحتوي على 3 كاميرات، وهو تحديث للهاتف السابق الذي كان يحتوي على كاميرتين فقط، ومن خلال تقريرنا سنتعرف مواصفات هاتف Sony Xperia 1 VI الذي يُطلق عليه أنه يحمل أقوى كاميرا على الإطلاق.
|الشاشة
|6.5 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 2
|الذاكرة الداخلية
|256/ 512 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|12 جيجابايت
|الكاميرا
|48+ 12 + 12 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
إبعاد الهاتف
|الطول
|165 مم
|العرض
|71 مم
|السمك
|8.3 مم
|وزن الجهاز
|187 جرام
|خامات التصنيع
|الإطار من الألومنيوم والظهر من الزجاج غوريلا جلاس
الشبكات وشرائح
|الشبكات
|2G
3G
4G
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شريحة
الشاشة
|نوع الشاشة
|OLED
|حجم الشاشة
|6.5 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|بدقة
|3840 × 1644 بكسل
|إبعاد الشاشة
|9: 21
|نسبة الشاشة
|84.2 %
|كثافة البيكسلات
|643 بكسل× بوصة
|طبقة الحماية
|زجاج جوريلا جلاس Victus 2
المعالج
|اسم المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|
|معالج الرسومات
|Adreno 740
|الرام
|12 جيجابايت
|مساحة التخزين
|256/ 512 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|الفيديو
|
|فلاش
|يدعم
|الكاميرا السيلفي
|12 ميجابكسل 2.0/ F
|الفيديو
|
|فلاش
|لا يدعم
البطارية والشحن
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|الشحن السريع
|30 واط
|مدة الشحن
|50% خلال 30 دقيقة
|البطارية
|50% خلال 30 دقيقة
سعر هاتف Sony Xperia 1 VI
|سعر هاتف Sony Xperia 1 VI
|1400 دولار
|سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في مصر
|43260 جنيهًا تقريبًا
|سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في السعودية
|5250 ريال سعودي
|سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في الإمارات
|5138 درهم
|سعر هاتف Sony Xperia 1 VI في قطر
|5096 ريال