انت الأن تتابع خبر "أقسم بالله نزل وزني 20 كيلو بدون رجيم".. سعودي يكشف عن وصفة جهنمية جبارة لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مواطن سعودي في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، عن طريقة سهلة استخدمها لنقص وزنه من 95 كيلو إلى 75 كيلو جرام وفاجأ الجميع.

وقال إن الموضوع سهل وبسيط ولا يوجد به أي صعوبة، حيث أوضح أنه اتبع نظامًا وهو الابتعاد عن السكريات والمخبوزات.

وأضاف: هم حاجتين بس وقفوهم حتى لو بالتدريج ويمكن تناول أي شيء، أول شيء الابتعاد عن السكريات، يجب أن تكون المشروبات بدون سكر حتى السكر الدايت الذي يعتبر سم قاتل.

وأشار إلى أن الشيء الثاني هو الابتعاد عن المخبوزات والمعجنات والتميس، معلقًا: خبز التميس يعتبر شيء خطأ ودخيل عندنا، معلقًا: وباقي المأكولات يمكن تناولها، سواء شاورما أو بروست.

وأوضح أن المخبوزات والسكريات، يجب الابتعاد عنهم بالتدريج وليس في يوم وليلة، قائلًا: بعدها ما تصير تبغاها أو تشتهيها، والمسألة تكون داخلية والأمراض لن تصيبك مجرد أن ينقص وزنك.