انت الأن تتابع خبر عاجل..وزارة التربية والتعليم الأردنية تحذر الطلاب واولياء الأمور من هذا الأمر بشكل طارئ وتحذر بأن الدراسة سوف تتوقف لو استمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة فوضت مدراء المديريات في الميدان بتعطيل او تأخير دوام طلبة المدارس خلال الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي.

واضاف المصدر في تصريح لسرايا، اليوم الاحد، أن هذا القرار يأتي في ظل توقع ان تشهد المملكة تساقطًا غزيرة للأمطار واحتمالية تساقط الثلوج خلال الايام القادمة.

يشار إلى أن رئيس قسم التنبؤات الجوية المهندس ايمن صبح، قال لسرايا في وقت سابق من اليوم، إن الهطول المطري سيمتد على مدار الأيام الأربعة القادمة، لافتًا إلى ان هذه الهطولات قد تكون غزيرة مع ساعات الليل المتأخرة في المحافظات الوسط والشمال، وتكون مصحوبة بالرعد والبرد مع احتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات.

وحذر صبح، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وبعض من المناطق الوسطى، كما وحذر من التبريد الشديد على درجات الحرارة وأثرها، خاصة على الأطفال الذين يخرجوا في ساعات الصباح الباكر الى مدارسهم.