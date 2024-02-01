3 أطعمة لذيذة لكن الكثير من الناس لا يعلمون خطورتها تضرب الأنسولين وترفع نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها الآن

انت الأن تتابع خبر3 أطعمة لذيذة لكن الكثير من الناس لا يعلمون خطورتها تضرب الأنسولين وترفع نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مريض السكري عليه الانتباه جيداً إلى نظامه الغذائي، وعليه أن يُحضّر الأطباق التي سيتناولها في المنزل لمعرفة المكونات التي بداخلها.

في الآتي مجموعة من الأطعمة التي يجب على مرضى السكري تجنبها:

الأطباق المصنّعة

لا ينصح بالأطباق الصناعية لمرضى السكري؛ لأنها تحتوي على الكثير من السكر والملح. يوجد السكر في 74% من الأطباق المصنّعة، تحت مسميات مختلفة: الجلوكوز، الفركتوز وشراب الذرة. من المستحسن طهي الأطباق الخاصة بمريض السكري في المنزل.

الفواكه السكرية

يجب تجنّب الفواكه الحلوة مثل المانجو والموز والكرز. من الأفضل اختيار الفواكه غير الحلوة للغاية والغنية بالألياف (الألياف تبطئ امتصاص السكريات) مثل الكمثرى والتفاح والخوخ والبرتقال والحمضيات والفواكه الحمراء (الفراولة والتوت والكشمش الأسود ...).

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