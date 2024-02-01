أوراق هذه الشجرة المباركة تخفض الكوليسترول الضار وتمنع تراكم الدهون وتقلل الإصابة بالجلطات والشريان التاجي

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رياض - احمد صلاح - شجرة الزيتون هي شجرة مباركة ثمارها ذكرت في القرآن بل وأقسم الله فيها بقوله ( والتين والزيتون ) ، عرفت منذ الأزل بفوائدها العظيمة للإنسان ، ولطالما اشتهرت بفوائد ثمارها وزيتها ، لكن ماذا عن أوراقها ؟ وجد أن هناك علاقة قوية ما بين خلاصة ورق الزيتون وعلاج بعض المشكلات الطبية .

إن مستخلص أوراق الزيتون قد يحوي مجموعة من المركبات النباتية الفعالة في علاج عدد من المشكلات الصحية ، وهذا ما يجعله فعالا ومفيدا جدا ، ويفضل جعله ضمن قائمة الأطعمة اليومية ،

وفقا لموقع ويب طب فوائد ورق الزيتون.