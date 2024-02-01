انت الأن تتابع خبر السوق السوداء تنتصر والدولار يسجل اعلى رقم امام الجنية المصري في التاريخ..تجاوز كل التوقعات والرقم الذي وصل اليه جنوني بحق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-1-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، مسجلا في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية