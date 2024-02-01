1000 جنيه كاملة..انهيار تام لسعر الذهب اليوم في مصر وشعبة الذهب توجه نداء عاجل للمواطنين

انت الأن تتابع خبر1000 جنيه كاملة..انهيار تام لسعر الذهب اليوم في مصر وشعبة الذهب توجه نداء عاجل للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الملايين يوميًا عن سعر الذهب في مصر، آخر تحديث، خاصة مع وقف تسعير الأصفر في المنصات المختلفة والتعامل في نطاق ضيق جدا بالسوق في ظل الارتباك الذي يشهده خلال الأيام الماضية سجل خلالها أعلى مستوى في تاريخه محليا.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويحتل سعر الذهب عيار 21 الآن محل اهتمام الكثير والذي يبحث عنه الآلاف يوميا، وشهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا عند آخر تسعير الأربعاء 24 يناير ، الأمر الذي أجبر المنصات المختلفة على وقف تحديث الأسعار لحين ضبط السوق ، نظرًا لأن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليًا.أخر تحديث قبل وقف الإعلان عن أسعار الذهب، شهد تحرّك المعدن في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4500 جنيه بالمصنعية ليقارب 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهبوتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 حينها إلى ما يزيد على 3850 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، بعد 2850 جنيها يوم 7 يناير الجاري، ليقفز الجرام ينحو 1000 جنيه خلال أيام من يوم 7 يناير حتى 24 يناير.

سعر الذهب اليوم عيار 21

كما سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ليسجل نحو 4000 جنيه أو يزيد بالمصنعية ، وفقا لأخر تحديث الأربعاء الماضي.

أسعار الذهب

ووصل سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، وسجل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3855 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 30840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم