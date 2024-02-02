انت الأن تتابع خبر تحذيـر عاجل: ام الدنيا على موعد مع عاصفة طوفانية… الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة وتقلبات جوية شديدة وتدعو المواطنين للمكوث في الأمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من عاصفة طوفانية قاسية في طريقها إلى مصر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الساحلية، وهناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على أغلب المحافظات الساحلية، المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري. وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة، خلال تصريحات تليفزيونية أن الطقس يصبح شديد البرودة خلال فترات الليل، وفترات النهار الباكر على معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم خلال تصريحات تليفزيونية، أن تأثر مصر بـ ظاهرة النينو هذا العام، والتى ستؤدي إلى عنف في الظواهر الجوية، موضحة أن «أغلب دول العالم تتأثر بظواهر جوية مختلفة من عواصف وسيول وأعاصير،

حينما أكدنا أن ظاهرة النينو تؤثر علينا خلال هذا العام تحديدا، وهذا التأثير سيؤدى إلى عنف في الظواهر الجوية بشكل كبير وغير معتاد».

وأشارت الأرصاد في بيان عاجل إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق، التي تشهد سقوط أمطار خلال 72 ساعة المقبلة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي تسود على الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية،

المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.