الساعات الأصعب في عام 2024..الأردن في مواجهة طقس صعب جعل الأرصاد يناشد المواطنين البقاء في منازلهم حفاظ على سلامتهم

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رياض - احمد صلاح - تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون في المناطق الشمالية والوسطى الغربية غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا لفترات قصيرة، وهنالك احتمال ضعيف أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة.

وتشير التحليلات إلى احتمالية أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات من الثلج ولفترات محدودة تكون ممزوجة بالمطر أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، كما يحتمل ان تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات من الثلج ولفترات محدودة تكون ممزوجة بالمطر أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من شرقي المملكة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الخميس، فيطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد في المناطق الشرقية، كما يحتمل أن تكون الهطولات ولفترات محدودة ممزوجة بالثلج أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.