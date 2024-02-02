انت الأن تتابع خبر ملك التوقعات الصبحان يفجر مفاجأة ويكشف من سيفوز في مباراة الهلال وإنتر ميامي ببطولة كأس موسم الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع السعودي حسن الصبحان الشهير بملك التوقعات، نتيجة مباراة نادي الهلال أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وقال الصبحان عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إكس “توقعاتي للمباراة، هنا ماك التوقعات العالمي، آسف ع حرق المباراة، ميسي والهلال وملعب جديد متعه مابعدها متعه، واتمني أن ميسي يسجل خلال المباراة”.

وأضاف الصبحان: “فوز الهلال سيكون مليار في المئة، والنتيجة ستكون 3/1 أو 4/2”.

ويدشن فريق الهلال السعودي، مساء الاثنين، مشاركته في بطولة كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة فريق "إنتر ميامي" الأمريكي، عند التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.

ويتزامن ذلك مع تدشين ملعب الهلال الجديد، الذي يحمل مسمى "المملكة أرينا"، الذي تحتضن اللقاء، حيث يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، الذي تم بناؤه في وقت قياسي وجيز لا يتجاوز عدة أشهر.

ويلتقي فريق النجم الأرجنتيني ميسي "حامل كأس العالم قطر2022"، نظيره الهلال السعودي وسط غياب لعدد من نجوم الأخير، إلا أن نجمي الأزرق "ميتروفيتش" وسلمان الفرج قادران على قيادة فريقهما لتخطي هذه المواجهة.

ويشارك في بطولة موسم الرياض المقامة في السعودية ثلاثة أندية هي الهلال والنصر و"إنتر ميامي" الأمريكي.