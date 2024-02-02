سيناريو صادم تكشفه صحيفة أمريكية لأمريكا بالشرق الأوسط.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن أربعة مسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية قولهم، إن هناك احتمالية متزايدة من قيام وكلاء إيران في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية، بتنفيذ هجمات ضد الأمريكيين داخل وخارج الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن التقديرات الاستخباراتية تفيد بأن إيران لا تسيطر على وكلائها بشكل كامل، وأنها قد تفقد القدرة على منعهم من القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.

وأوضح المسؤولون أن الوكلاء الإيرانيين يمتلكون قدرات عسكرية واستخباراتية وشبكات دولية تمكنهم من تنفيذ هجمات متنوعة ومعقدة، بما في ذلك استهداف القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين أو المدنيين في الخارج، أو حتى شن هجوم على الأراضي الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين: "هذا هو السيناريو الأسوأ الذي نخشاه".

واعتبرت بوليتيكو أن أي هجوم من هذا النوع سيشكل تحديا كبيرا لإدارة الرئيس جو بايدن، التي تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران وتحويل اهتمامها إلى منافسين أكبر مثل الصين وروسيا.

وقد تضطر الولايات المتحدة إلى الرد على الهجوم بالقوة العسكرية أو العقوبات أو الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة أو تعطيل المحادثات النووية.