حظراً جوياً جديداً تفرضه الولايات المتحدة على اليمن ومصادر تكشف مخاطره

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض الحظر الجوي على اليمن. يتزامن هذا القرار مع تحشيد الولايات المتحدة لتصعيد عسكري.

وأظهرت مواقع ملاحية أن رحلة لطيران اليمنية، الناقل الرسمي والوحيد في اليمن، اضطرت لتغيير مسارها عبر الخط القديم الذي فرضه التحالف السعودي – الإماراتي خلال سنوات الحرب الثمان الماضية على اليمن.

وتظهر الصور رحلة للشركة بين عدن والقاهرة عبر المسار فوق البحر الأحمر بدلاً عن الخط الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل الشركة ويمر فوق الأراضي اليمنية.

هذه المرة الأولى التي تغير فيها الشركة مسار رحلتها منذ بدء التقدم في ملف الهدنة والذي تضمن تسيير رحلات للشركة عبر مطار صنعاء الدولي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوة ضمن الضغوط على صنعاء لوقف عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي أم ضمن ترتيبات لتصعيد عسكري بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا التحشيد له في اليمن مع بدء غارات جوية منذ الحادي عشر من يناير. هذا التطور يثير القلق بشأن الوضع الأمني في المنطقة.