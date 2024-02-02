انت الأن تتابع خبر الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس على مناطق المملكة المختلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبيهات مستمرة من المركز الوطني للأرصاد السعودية، يكشف فيه تفاصيل حالة الطقس على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة، وفي توضيح جديد، قال المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني أن جدة ⁩سجلت فجر اليوم ⁧الجمعة⁩ 17 درجة مئوية، في الوقت الذي سجلت فيه ⁧ينبع⁩ الأقل بين مدن ساحل ⁧البحر الأحمر⁩ بـ 8 درجات مئوية، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن درجات الحرارة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن على الشمال.

بيان المركز الوطني للأرصاد

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد، بأن درجات الحرارة ستوالي في الانخفاض الملموس على معظم مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، وهو ما يُشعر المواطنين ببرودة الجو، كما تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

وأضاف المركز بأنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، في الوقت المتوقع فيه أن تسقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، بالإضافة إلى مرتفعات منطقة تبوك، مع تهيؤ الفرصة لهطول الأمطار الخفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

حالة البحر الأحمر