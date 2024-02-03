انت الأن تتابع خبر انقـاص الوزن ليـس عقوبة.. الاعلامية منى الشاذلي تكشف عن عشبة نزلت من السماء موجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن بشكل رهيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استضافت الإعلامية مني الشاذلي، بعض النماذج الشبابية لحكاية تجاربها القوية في إنقاص الوزن، وابتعادها عن المشاهير؛ لأن معظمهم لا يقول الحقيقة ويدَّعي أنه اتبع نظام رجيم، ولكنه في الحقيقة قام بإجراء عملية تخسيس.وقالت الشاذلي، خلال برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد شيء يُسمى بالجسم المثالي، فهذا يعتبر أكذوبة، متابعةً: "ضحكوا عليكم لما قالوا إن فيه وزن مثالي، إنما في حاجة اسمها الوزن المناسب وعندك رضا عن شكلك وصحتك".

وتابعت الإعلامية بأن البشر غير متطابقين في الشكل والمواصفات والظروف، مشيرة إلى أن الوزن المثالي لعارضة الأزياء مختلف جدًّا عن سيدة أنجبت أطفالًا، وكذلك الرجال، منوهةً بأن الوزن الزائد لا يعتبر عيبًا والتخسيس ليس عقوبة..

هناك اختلاف كبير بين التعبيرَين.الزنجبيل: عشبة سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم منى الشاذلي تكشف عن حل سحري لإنقاص الوزن في برنامجها الشهير "معكم منى الشاذلي"، كشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي عن حل سحري مدهش لإنقاص الوزن الزائد بدون الحاجة للريجيم وأكدت أنها استخدمت عشبة الزنجبيل والتي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم وتمكنت من فقدان وزنها الغير مرغوب خلال أسابيع قليلة.



فوائد الزنجبيل لإنقاص الوزن

تعمل المركبات التي توجد في الزنجبيل على تحفيز العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم والتي لها تأثير مضاد للسمنة، مما يساهم في تحفيز عملية الهضم بشكل أسرع وتسريع حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي.



تأثير الزنجبيل على فقدان الوزن

تشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يساعد في فقدان الوزن، ووقع إجراء معظم الأبحاث حول فوائده لفقدان الوزن في نماذج حيوانية، بينما اقتصرت الأبحاث على البشر في الغالب، على دراسات صغيرة للغاية.