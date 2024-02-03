انت الأن تتابع خبر الجنيه يسقط الى القاع.. مفاجأة كبيرة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظرًا لاستمرار أزمة الاقتصاد العالمية، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، يستمر سعر الريال السعودي في الارتفاع سواء في الصرافة أو في السوق السوداء، فقد سجل الريال السعودي في السوق السوداء اليوم السبت والموافق 20 يناير 2024 أعلى مستوياته ومن المتوقع أيضًا أن يستمر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وكان سعر الريال في السوق السوداء، ونعرض لكم اليوم السعر الأخير في السوق والبنوك أيضاً للمواطنين.

سعر الريال في السوق السوداء

ارتفع سعر الريال السعودي في الأسواق وسجل اليوم سعره في السوق السوداء حوالي 16.37 جنيه للبيع،16.57 جنيه للشراء، وإليكم اليوم أسعار الريال السعودي كالاتي:



وصل سعر 1 ريال سعودي إلى حوالي الي 16.6 جنيه مصري.

وجاء سعر 5 ريال سعودي بحوالي إلى 82.8 جنيه مصري.

وجاء سعر 10 ريال سعودي حوالي إلي 165.7 جنيه مصري.



وجاء سعر 25 ريال سعودي حوالي إلي 414.2 جنيه مصري.

وجاء سعر 50 ريال سعودي حوالي إلي 828.5 جنيه مصري.

وجاء سعر 100 ريال سعودي حوالي إلي 1,657.0 جنيه مصري.

وجاء سعر 500 ريال سعودي حوالي إلي 8,285.0 جنيه مصري.

وجاء سعر 1000 ريال سعودي حوالي إلي 16,570.0 جنيه مصري.

وجاء سعر 5000 ريال سعودي حوالي إلي 82,850.0 جنيه مصري.

وجاء سعر 10000 ريال سعودي حوالي إلي 165,700.0 جنيه مصري.

اختلفت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية هذه الأيام وأصبحت كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

إلى 8.25 جنيه للبيع، 8.18 جنيه للشراء.

وجاء سعر الريال السعودى فى بنك مصر إلى نحو 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية بحوالي