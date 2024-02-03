انت الأن تتابع خبر قيمتها 100 ألف يورو.. هكذا ردت أحلام الشامسي على سرقة حقيبتها في باريس!! (صورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على خبر سرقة حقيبتها في باريس أثناء حضورها في أسبوع الموضة.

ونفت أحلام ما راج من أخبار عبر تغريدة على حسابها في تويتر، مشيرة إلى أنها سويسرا وليست في باريس”.

وقالت في تغريدتها: “أحلام سرقت شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني أنا ؟؟؟؟؟؟ أنا أصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطة أبيها حتى لو.. حلوين مية ألف يورو أسوي فيها شوبينغ في سويسرا شكراً حبايبي أحببببكم خوفتوا أهلي علي مساكين طارت قلوبهم”.

مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو

يذكر أن وسائل إعلام وتقارير فنية تداولت خبرا مفاده أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي للسرقة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس.

وذكرت تقارير فنية أن أحلام تقدمت بشكوى للشرطة في الدائرة 16، حيث كشفت أن المقتنيات بحقيبتها تقدر بحوالى الـ 100 ألف يورو.



وأضافت أن الحقيبة سرقت من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل، إذ تركت حقيبتين عند مدخل المبنى، وحين عادت لأخذهما لم تجدهما، وهو ما نفته أحلام.

ليست المرة التي تتعرض للسرقة

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام الشامسي للسرقة في فرنسا.

حيث تعرضت في عام 2016 لسرقة ساعتها من نوع رولكس بقيمة 100 ألف يوريو وياقوتة ثمينة، عندما كانت جالسة في شرفة أحد المطاعم الفاخرة، بعدما وضعت حقيبتها بجانبها ولم تنتبه لها.

وفي سياق آخر، أطلقت أحلام الشامسي ألبومها الجديد والذي يحمل عنوان “السيدة الأولى”. ويضم الألبوم خمس أغاني مصورة على طريقة الفيديو كليب.

من جانب آخر، تخوض الفنانة الإماراتية أولى تجاربها في تقديم البرامج حيث تطل ببرنامج “أحلام ألف ليلة وليلة” عبر قناة أبو ظبي.