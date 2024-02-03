انت الأن تتابع خبر وداعا سامسونج وايفون.. كشفت شركة شاومي عن Xiaomi note 13 5g الذي يحمل كاميرا 200 ميجا بكسل تعرف على مميزاته الخرافية في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -رمراجعة هاتف شاومي Xiaomi Note 13 5G: المواصفات والسعريأتي هاتف شاومي Xiaomi Note 13 5G كجزء من تشكيلة هواتف شركة شاومي الذكية التي تم إطلاقها في عام 2023. ينتمي هذا الهاتف إلى فئة الهواتف المتوسطة. قامت شركة شاومي بالإعلان عن مواصفات هاتف شاومي Note 13 5G وأيضًا الألوان المتاحة لهذا الهاتف، وتشمل الأسود والأبيض والأخضر والبنفسجي. بالنسبة لأسعار الهاتف، فإنها تختلف من دولة إلى أخرى. ومن المعروف أن سعره في المملكة العربية السعودية يبلغ 934 ريال سعودي.



المواصفات الرئيسية لهاتف شاومي Note 13 5G

فيما يلي سنوضح المواصفات الرئيسية لهاتف شاومي Note 13 5G:



التصميم والشاشة

يأتي هاتف شاومي Note 13 5G بأبعاد 152.8 × 71.5 × 7.98 ملم ووزن يبلغ حوالي 189 جرامًا. يتميز بظهر زجاجي ومقاومة للماء والغبار الخفيف بفضل شهادة IP68. تحتوي الشاشة على تقنية OLED وتصميم ثقب في الشاشة.

يأتي بحجم 6.36 بوصة ودقة Full HD+ بدقة 1080 × 2400 بكسل. كثافة البكسلات في الصورة هي 414 بكسل لكل بوصة. لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة إضافية.



الكاميرا

تحتوي الكاميرا الأمامية لهاتف شاومي Note 13 5G على دقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة بحجم F/2.0.يتوفر هذا الهاتف بعدة إصدارات مع ذاكرة وسعة تخزين مختلفة:

الإصدار الأول: ذاكرة تخزين داخلية بسعة 120 جيجابايت من نوع UFS 1 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

الإصدار الثاني: ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 0 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

الإصدار الثالث: ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 0 وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

الإصدار الرابع: ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 0 وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

الأداء والبطارية

يعمل هاتف شاومي Note 13 5G بمعالج Snapdragon 7 Gen وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت. يأتي مع ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. يدعم الهاتف أيضًا الشحن السريع بقوة 120 واط.

ماذا تعني علامة Redmi في هواتف شاومي؟

تعد Redmi علامة تجارية تابعة لشركة الإلكترونيات الصينية شاومي. تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2013 كهاتف ذكي، وأصبحت علامة تجارية فرعية مستقلة لشاومي في عام 2019. تقدم Redmi مجموعة من الأجهزة ذات الأداء المبتدئ والمتوسط، بينما تنتج شاومي نفسها هواتف Mi التي تنتمي للفئة العالية والمتقدمة.

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