سر الوصفة السحرية التي تمنع حدوث السكري وتقضي عليه نهائياً وتعيدك إلى حالتك الطبيعة

الرياض - محمد الاطلسي - مشكلة اضطراب السكر من المشاكل المؤرقة للكثير من الناس بينما في الحقيقة فهو ليس بذلك الحجم من الخطر، فإذا استطعنا السيطرة على البنكرياس لن يعد اضطراب السكر مؤرقاً كما يتصوره الكثير فتستطيع أن نقول أن مفاتيح اللعبة انكشفت، فأكثر من مائة سنة من الإرشادات والتخويفات كلها عرفت على حقيقتها. مقاومة الأنسولين تحدث عندما لا تأخذ العضلات والكبد وبقية أعضاء الجسم حاجته من الجلوكوز، وبالتالي يضطر البنكرياس إلى ضخ كميات كبيرة من الأنسولين وهنا تبدأ المشكلة. وهنا نرجع لننظر في السبب وراء عدم أخذ الأعضاء لاحتياجاتها من الجلوكوز، فيعود السبب إلى أننا لم نأخذ الوجبات المناسبة المتزنة ولأننا لم ننظم اوقات الأكل فأصبحنا نأخذ أكلات متتالية تحت مبررات مختلفة مثل مسمى الوجبات الخفيفة أو الشوكلاتة ونحاول إقناع أنفسنا بأنها لا تؤثر، وبهذا تبدأ المشاكل.

فالبنكرياس لا يعطل فجأة بل يبدأ بإعطاء إشارات وإنذارات جميلة، مثلاً يعطيك سمنة وسطية فيزيد وزنك، أو الكرش المتدلي، أو صداع لا يذهب بالمسكنات الاعتيادية، الجوع المتكرر والكثير من الأعراض، وبالتالي يبدأ مقاومة الأنسولين تدريجياً حتى يصل إلى أن يصل الجسم إلى عدم استيعاب الجسم إطلاقاً فيكون الجسم مليء بالأنسولين وهنا تقل كفاءة البنكرياس في إنتاج الأنسولين، فيأتي الدكتور بعد تشخيصك يصرف لك أنسولين، مع أن جسمك أصلاً مليء بهذا الهرمون بينما يجب كان أن يعالج السبب لعدم تقبل الجسم للهرمون، والكارثة الأكبر أن الدكتور يصرف للمريض الأنسولين ويقول له كل الذي تشتيه، بدل أن يأمره بتنظيم الأقل وتقنينه حتى لا يتطور المرض. هذا المنشور مهم جدآ لكن من يعاني من مرض السكري ومن لا يعاني كذلك فالغرض هو منع حدث هذه الأخطاء والحفاظ على الأجيال القادمة، فنرغب أن ندخل هذه التعليمات ضمن برنامج حياتنا، وذلك للحفاظ على البنكرياس في عملية ضخ الهرمون واستجابة الجسم له، وإن شاء الله سنحطم أسطورة هذا المرض. الوصفة مكونات الوصفة القرنفل الشاي الأخضر البردقوش التحضير نحضر عشرة قطع من القرنفل وإذا كان مطحون نحضر ما يعادل ملعقة صغيرة. نحضر ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر. نحضر ملعقة صغيرة من مطحون أوراق وزهر البردقوش.

التحضير نحضر عشرة قطع من القرنفل وإذا كان مطحون نحضر ما يعادل ملعقة صغيرة. نحضر ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر. نحضر ملعقة صغيرة من مطحون أوراق وزهر البردقوش. الكل يعلم فوائد القرنفل وما يفعله من مضاد للالتهاب وحرق الدهون وغيرها من الفوائد التي لا حصر لها.

بالنسبة للشاي الأخضر فهو مفيد جداً ويحتوي على مادة الابكتهين التي تساعد على عملية الهضم وبالتالي لا تجعل هناك تخمرات في المعدة والأمعاء حتى لا يزيل استهلاك هرمون الأنسولين فيسرع من عملية الهضم. أما البردقوش فيوج به صفة من أروع الصفات وهو تحفيز لهرمون يسمى DHEA هذا الهرمون يعمل على حرق دهون البطن تحديداً فنحن قلنا أن من أعراض السكري السمنة الوسطية، فاستهلاك هذه المكونات الثلاثة يمنع من حدوث هذه السمنة، ومنعنا لحدوث هذه السنة سيمنع حدوث الكرش المتدلي، وبالتالي أصبح لدينا ثلاث أشياء تكبح حدث مقاومة الأنسولين، فالقرنفل يمنع حدث مقاومة الأنسولين، والشاي الأخضر يوقف عملية مقاومة الأنسولين، وإذا حدث مقاومة الأنسولين وتفاقمت هذه المشكلة فإن البردقوش يعمل على إزالة هذه المشكلة مع وجود القرنفل والشاي الأخضر فتكتمل الصورة وتعود الأمور إلى طبيعتها، أي أن يضخ البنكرياس هرمون الأنسولين وقت الحاجة فقط ويتوقف عند انتهاء الهضم وذلك يكون بمساعدة الشاي الأخضر.

من هذا الخليط السابق نعمل مشروب على هيئة شاي ونتناوله بعد الوجبة مباشرة، ويتم تناوله بعد كل وجبة