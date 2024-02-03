تجنبه فورا.. طعام محبب لدى الجميع يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير !

الرياض - محمد الاطلسي - وجدت الدراسات الحديثة أن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول قد لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع

ذلك ، هذا لا يعني أنه يمكنك تجاهل كمية الكوليسترول التي تستهلكها.

هناك مجموعة متنوعة من العوامل من بينها العمر والوزن والتدخين وبعض الحالات الصحية المزمنة أو حتى بعض الأدوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، إلا أن هناك خيارا واحدا قابلا للتعديل بسهولة ويمكن التحكم فيه للمساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وهو النظام الغذائي.

أسوأ غذاء لارتفاع الكوليسترول: إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو يريد ببساطة تجنب الإصابة بهذه الحالة، فإن هناك طعاما واحدا ربما ينبغي الإقلاع عن تناوله، أو على الأقل تقليل استهلاكه وهو اللحوم الحمراء.

الدهون المشبعة: يؤدي تناول الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، إلى قيام الجسم بإنتاج البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول الضار في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. توجد الدهون المشبعة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة حتى الأطعمة النباتية ولكنها توجد بشكل أساسي في منتجات اللحوم.