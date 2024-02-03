انت الأن تتابع خبر الدولار يسجل قفزة تاريخية جديدة وغير مسبوقة أمام الجنيه المصري (آخر تحديث لأسعار الصرف) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الجنيه المصري مسلسل السقوط أمام العملات الأجنبية في واحدة من أسوأ الأزمات التي مرت على تاريخ مصر كقنبلة متزامنة لا يمكن إيقافها.

وحتى إن حديث بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية عن القيمة العادلة للعملة الأميركية أمام الجنيه، بات حلماً يصعب العودة إليه، إذ سجل الدولار أكثر من 70 جنيها مصريا في السوق السوداء. بينما ظل سعر الذهب مستقراً عند 3850 جنيها لعيار 21.

بعض المصريين، علقوا بطريقة ساخرة عما يحدث للعملة المصرية، إذ نعى البعض وفاة الجنيه المصري، وقام بتكفينه في فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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من جانبه، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أزمة العملة، قائلاً: "الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية".

وأضاف الرئيس المصري، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، أن الدولار كان يمثل دائماً مشكلة لمصر كل بضع سنوات بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه.

وأشار إلى أن الحكومة طرحت رؤية لمعالجة أزمة الدولار.

وتابع: "أنا عارف إن الظروف صعبة والأسعار غالية.. وأقدر صلابة المصريين رغم المعاناة والضغوط الاقتصادية"، مشيراً إلى أن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

عوامل مؤثرة

من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي للضغط الشديد المتتالي على الجنيه المصري أمام الدولار في السوق غير الرسمية.

وأضاف عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه المؤثرات تتضمن أداء الاقتصاد المحلي، والعوامل النفسية، فضلا عن العوامل الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المؤثرات الثلاثة تشكل ضغطا على الجنيه في السوق الموازية.

وأشار إلى أن مجموعة العوامل الاقتصادية تتضمن زيادة المديونية الخارجية، وارتفاع حجم استحقاقات الديون على مصر، مما يؤثر على توفر النقد الأجنبي لدعم الجنيه المصري.

بنوك الاستثمار