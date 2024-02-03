انت الأن تتابع خبر عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف: "هذا ماسيحدث في السعودية" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في العام الجاري 2024 في السعودية.

وحذرت خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف من كارثة طبيعية في المملكة ناتجة عن أمطار فيضانية غزيرة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن يكون فصل الشتاء هذا العام في السعودية الأقوى منذ سنوات وسيكون أوجه في أواخر الشهر الجاري ويتسبب في انتشار أمراض فيروسية.

وفي توقعاتها للسعوديةعام 2024، قالت العرافة الشهيرة إإن هناك شخصية عربية محبوبة وبارزة ستكون من أبرز واهم المرشحين للحصول على جائرة نوبل للسلام عبر تحقيق انجاز عربي كبير يؤدي إلى بداية مرحلة السلام ومن خلال موقف عربي موحد، ولا أستبعد ولي العهد السعودي صاحب الشرف للحصول على هذه الجائرة وستكون السودان مدخل هذه المبادرة.

وتحدثت العرافة الشهيرة عن إنجاز رياضي على مستوى كبير سيحققه فريق من المملكة العربية السعودية بين فريق الهلال والنصر سنشهد نصراً رياضياً باهراً.