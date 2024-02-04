انت الأن تتابع خبر دقيقة ومرعبة لكني أقول ما أراه .. ليلى عبداللطيف ترعب 3 دول عربية بتنبؤاتها وتصارحهم بما سيحدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع عدد من علماء الفلك الكثير من الأحداث التي عشناها في الواقع، ومن بينهم ميشيل حايك، وليلى عبد اللطيف، وفي السطور القادمة سنستعرض معك أبرز التوقعات التي تصادفت مع أحداث الواقع في العام الحالي.

توقعات ميشيل حايك

ميشيل حايك واحد من علماء الفلك اللذين أصابت توقعاتهم الواقع، فتوقع خبير علم الفلك بعض الأحداث لعام 2023 ومن بينها عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 وقال ميشيل حايك في توقعات:

"تسلل فلسطيني محكم ومحترف فوق العادة يشعل العمق الإسرائيلي، بيوعي العالم في المرحلة المقبلة ليرى نسخة من جدار برلين على أرض فلسطين راح يتزامن الحدث مع عيد يهودي".

ميشيل حايك يتوقع بزلزال تركيا وسوريا قبل وقوعه

وأضاف ميشيل حايك في لقاء له على شاشة MTV اللبنانية: "ثلاثية بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما راح يكون مجرد شعار راح يكون كل المعركة، الأحداث اللي ما ستحدث وتخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون".

واستكمل خبير علم الفلك توقعاته قائلاً: "دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارات بيوعي العالم في المرحلة المقبلة ليرى نسخة من جدار برلين على أرض فلسطين راح يتزامن الحدث مع عيد يهودي،

توقعات ميشيل حايك لعام 2023: نتنياهو سيواجه تحديات جديدة وفصائل فلسطينية ستشكل مفاجأة

توقعات ميشيل حايك لعام 2023

توقع الخبير اللبناني ميشيل حايك تحديات جديدة تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2023. وفي مقابلة تلفزيونية، أشار حايك إلى أن تلك التحديات ستكون في مجال الأمن والصحة، وأن قرارات نتنياهو في مواجهتها ستذكر الناس بتاريخه السياسي.

تحديات الأمن والصحة

وأوضح حايك أنه من المتوقع أن تشهد إسرائيل معركة جديدة من فصائل فلسطينية، حيث ستكون لكتائب القسام أهداف جديدة تشكل مفاجأة للجميع. كما أشار إلى أن أحمد الضيف سيتولى مهام بعض الملفات الخاصة، وأن زمن الحرب الإسرائيلية قادم وزمن الانتصار قريب.

معركة إسرائيل وفصائل فلسطينية

وتوقع حايك أن تقوم إسرائيل بتصعيد الأمور وتجر نفسها إلى المعركة، مما يتسبب في ورطة لباقي الفصائل الفلسطينية. وأشار إلى أن المسجد الأقصى سيكون محور الاهتمام وأرض الأحداث في تلك الفترة.

بداية المقايضة الإسرائيلية الفلسطينية

وختم حايك توقعاته بالقول إنه حان الوقت لبدء المقايضة الإسرائيلية الفلسطينية، حيث ستحول انتصارات نتنياهو إلى هزائم. ومن المتوقع أن تشتعل جبهات متعددة في نفس الوقت وتضع إسرائيل في مأزق.

زلزال تركيا

وتنبأ حايك أيضًا بحدوث زلزال في تركيا، حيث أشار إلى أن البلاد ستشهد هزة أرضية قوية قد تتسبب في حدوث مشاكل في المنطقة. وأوضح أن تلك الهزة ستؤثر على لبنان وستتسبب في حدوث ظواهر غير عادية مثل تحرك الأشياء لوحدها.

توقعات ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف تصيب العالم بدهشة

توقع ميشيل حايك انفجار مرفأ بيروت في لقاء تليفزيوني قال فيه: "جمر تحت رماد وأم المعارك بمرفأ بيروت". لقد أثارت هذه التوقعات دهشة الجمهور بتنبؤاته السابقة بزلزال تركيا وسوريا والذي هز العالم بأحداث مأساوية راح ضحيتها الآلاف وتفاعل معها المشاهير معبرين عن حزنهم على الضحايا والحادث المأساوي.

توقعات ليلى عبد اللطيف

ويبدو أن أحداث فلسطين كانت على رأس توقعات خبيرة الفلك، ليلى عبد اللطيف والتي قالت في لقاء تليفزيوني لها: "أرى أن قلب الحدث سيكون فلسطين المحتلة في أكبر هجوم على العدو وستسقط هذه العملية الكثير من الإشارات والدلائل. كما نرى الإشارات والحروب تشتد لتصل إلى قلب الداخل الإسرائيلي وربما سنكون أمام حرب شاملة". وهي التوقعات التي أعاد المتابعون نشرها فور الإعلان عن عملية طوفان الأقصى.

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