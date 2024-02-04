شاهدفيديو للانفجارات التي هزت فج عطان والنهدين بصنعاء اليمن والكشف عن بقية المواقع المستهدفة

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول، انفجارات عنيفة في معسكر فج عطان، والنهدين، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، جراء غارات عنيفة شنها الطيران الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء السبت. ويظهر في الفيديو الذي طالعه المشهد اليمني، انفجار عنيف واشتعال كومة نيران كبيرة بعد القصف الجوي، الذي يعتقد أنه استهدف مخازن أسلحة في معسكري عطان والنهدين. وتعرضت معسكرات تابعة للحوثيين في فج عطان والنهدين ومعسكر الحفا وتبة توفيق، بالعاصمة صنعاء، في حين ذكرت مصادر محلية أن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في محافظات صنعاء وتعز وحجة وذمار والبيضاء والحديدة حتى اللحظة.