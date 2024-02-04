هذه الفاكهة اللذيذة وصفها كبار الأطباء بالمذهلة تقفز بهرمون الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي

الرياض - محمد الاطلسي - داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). الغلوكوز أساسي لصحتك؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة.فاكهة تخفض السكر، من المهم العناية بالنظام الغذائي لمريض السكري، فالغذاء هو بداية الطريق نحو العلاج، وهناك فاكهة تساعد بشكل كبير في ضبط مستوى السكر في الدم، كما تساعد في نفس الوقت على خفض مستوى الضغط في الجسم لمن يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

أفضل فاكهة تخفض السكر تعد فاكهة الكيوي هي أفضل فاكهة يمكن أن تساعد بشكل مباشر في خفض مستوى السكر في الدم، وتزيد من قدرة الخلايا على إحراق الجلوكوز في الجسم .