انت الأن تتابع خبر بعد عودة الحارس "أوسبينا" للنصر... الحارس العاجي السابق "سيكو فوفانا" يزلزل النصر ويرفع قضية ضدة ويطالب بهذا المبلغ الجنوني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر أعادت ضم الحارس الكولومبي أوسبينا للفريق، ليصبح بديلاً عن الحارس العاجي سيكو فوفانا.

وأضافت المصادر أن اتفاقية ضم الحارس الكولومبي جاءت بناء على موافقة سابقة بينه وبين النادي، وتنص الاتفاقية بينهما على إلزام النادي بإعادة قيده بقائمة الفريق في شهر يناير الحالي وقت إسقاط اسمه بعد إصابته في وقت سابق، وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت 24.

ويذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 46 نقطة خلف الهلال المتصدر.