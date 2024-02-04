"مانشيني قليل أدب ولن نقبل له أي عذر"... محمد السويلم ينفعل على الهواء ويهاجم مانشيني..واتحاد الكرة السعودي يتخذ أول إجراء صادم بحقه

انت الأن تتابع خبر "مانشيني قليل أدب ولن نقبل له أي عذر"... محمد السويلم ينفعل على الهواء ويهاجم مانشيني..واتحاد الكرة السعودي يتخذ أول إجراء صادم بحقهوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد اللاعب السابق محمد السويلم تصرفات مدرب المنتخب الوطني الإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب الوطني خلال مواجهة منتخب كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

وقال السويلم :”مانشيني جاء للسعودية بأعلى عقد.ومن لا يَحترم لا يُحترم وماحدث من مانشيني سوء أدب في تصريحاته ولن نقبل تبرير من المسؤولين”.

وأضاف”أرفع عقالي للجمهور السعودي وأقول بيض الله وجوهكم ،نحبكم ونقدركم لكن التصرف الساذج من هذا الشخص نحن لانقبله ولا نقبل تبريره “.

يذكر أن المنتخب الوطني ودع بطولة كأس آسيا من دور الستة عشر، عقب الخسارة بركلات الجزاء من نظيره الكوري الجنوبي، مساء الثلاثاء