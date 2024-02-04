انت الأن تتابع خبر بعد أدائه الممتاز خلال بطولة كأس آسيا... وفد من مانشستر سيتي يقابل عبد الرحمن غريب ويعرض عليه مبلغ خيالي... وإدارة النصر تصعقهم بالرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يراقب مانشستر سيتي، أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع الأخضر ، خلال بطولة كأس أمم آسيا.

وقال الإعلامي أحمد الجدي، مراسل برنامج “صدى الملاعب” أن مانشستر سيتي أرسل اثنين من كشافيه؛ لمراقبة عبد الرحمن غريب، جناح الفريق النصراوي، وذلك خلال مشاركته مع الأخضر

و أشار إلى أن الكشافين الاثنين تواجدا في مباراتي السعودية أمام قيرغيزستان وتايلاند، ضمن منافسات الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

ولفت إلى أن مدرب الأخضر روبرتو مانشيني استعد بشكل كامل للمباراةوطالب لاعبي الوسط بمساندة الدفاع للحد من خطورة الهجوم الكوري