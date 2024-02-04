انت الأن تتابع خبر العثور على "كنز ثمين" خاص بالسلطان قابوس في الإمارات وعند فتح الصندوق كانت المفاجأة التي أثارت غضب العمانيين (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو لعدد من شباب الإمارات وهم يستعرضون صندوقًا يحتوي على "عود" أصلي ونادر جدًا كان يمتلكه الراحل "السلطان قابوس".

صندوق كنز "السلطان قابوس"

وأظهر مقطع الفيديو أن شاب إماراتي يدعى "عبدالله" فتح الصندوق أمام عدد من المتجمعين لاستعراض مقتنيات ثمنية ونادرة؛ حيث فتح الصندوق الذي كان يجمع فيه سلطان عمان الراحل العود النادر.

أوضح الشاب مالك صندوق "السلطان قابوس" أنه حصل عليه عن طريق دخوله مزاد علني تمت ترسيته عليه، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة المزاد أو القائمين عليه.

جدل في سلطنة عمان

وأثار صندوق "السلطان قابوس" وبيع إحدى مقتنايه حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة صدور بيان من الديوان السلطاني.

ورأى مغردون عمانيون أن صندوق سلطان عمان الراحل ومؤسس نهضتها الحديثة هو ملك لكل الشعب العماني، وكان يجب أن يتم الحفاظ علي كل ما ملكه "السلطان قابوس" في متحف عمان الوطني.