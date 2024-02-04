انت الأن تتابع خبر "أقسم بالله وزني نزل 20 كيلو في شهرين".. سعودي يكشف عن وصفة جهنمية جبارة لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر مواطن سعودي مفاجأة وكشف عن طريقة سحرية وجبارة ساعدته على التخلص من أكثر من 20 كيلو من وزنه الزائد خلال شهرين فقط وذلك في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المواطن الذي كان وزنه 95 كيلو، في مقطع فيديو إن نظام الصيام المتقطع هو الذي ساعده على أن ينحف خلال شهرين فقط.

وأشار إلى أنه كان يشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ، ثم كوب من القهوة، بعدها يأخذ سناك خفيف مثل البسكويت أو الكورن فليكس أو خضار بسيط.

وتابع: "بعد الظهر أبعد عن الغذاء وخد سلطة، وعند المغرب خذ قهوة وتمر، ثم عند العشاء خذ الوجبة التي تبغاها لكن أبعد عن الأشياء الدسمة".

وأشار إلى أنه لا يجب النوم بعد تناول وجبة الغذاء مباشرة وإنما بعد ساعتين، مضيفا: "واليوم كله املأه مياه وعصير، شكل رمان وخوخ وعنب وبرتقال".

واختتم: "أقعد أسبوعين فقط وبتشوف جسمك يطيح، بعد شهرين بتلاقي جسمك مثل العود"، ناصحا بممارسة التمارين الرياضية في المنزل حتى لا يترهل الجسم.