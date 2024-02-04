تحذير عاجل من موجة دمار غير مسبوقة تضرب المملكة.. إعصار فريدي يعصف بالسعودية فيضانات ورياح عاتية تتجاوز 350 كم/س الله يلطف بهم

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رياض - احمد صلاح - توقعات بأمطار رعدية غزيرة وإنذار أحمر في المملكة العربية السعوديةتتوقع الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح قوية في عدد من المناطق. من المتوقع أن تشهد المناطق المختلفة في البلاد هطول أمطار رعدية شديدة إلى متوسطة وطقس ممطر مثير للبرق والرعد. وقد تعرضت بعض المناطق لأمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع وتحولها لبرك من المياه.

تأثيرات الأمطار الغزيرة

تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان سيول قوية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للرمال في عدة مناطق بالمملكة. تشمل هذه المناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل.

ولذلك، تم اتخاذ تدابير احترازية من قبل أمانة الطائف للتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة. تم تدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، وتم متابعة مستوى أداء مناهل شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها.

تم أيضًا رفع معوقات التصريف وتنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الأحياء والشوارع، بالإضافة إلى تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف السيول.

تحسين الأداء السيوي

من المهم جدًا تحسين أداء شبكة التصريف لضمان التعامل الفعال مع الأمطار الغزيرة والسيول. يجب تنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء الشبكة، بما في ذلك تنظيف المصائد بشكل دوري ورفع المعوقات في الأحياء والشوارع.

يجب أيضًا تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية في المواقع الحرجة والتي ليست مخدومة بشبكة لتصريف السيول. هذه الإجراءات ستساعد في تقليل تأثير الفيضانات والحفاظ على سلامة المجتمع.

التوعية والتحذيرات

للتعامل مع الأمطار الغزيرة بشكل آمن، من الضروري توعية السكان بأهمية الحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية. يجب تجنب المناطق المنخفضة والتجمعات المائية والبقاء في أماكن آمنة.

يجب أيضًا الانتباه إلى أي تحذيرات وتنبيهات من السلطات المحلية والتعامل معها بحذر. من المهم أن يتم توعية الجميع بأهمية الالتزام بالتعليمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر المحتملة.الخلاصة

وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة في عدد من المناطق. لذا، يجب توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية

ما هو الإعصار القمعي؟

الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية تتميز بغيمة مخروطية وقمع متكثف وغبار. يتحرك الإعصار حول منطقة ضغط جوي منخفضة وتصل سرعته إلى 40 ميل في الساعة (64 كيلومتر في الساعة) ويمتد من عاصفة رعدية قوية إلى سطح الأرض.

التأثير على المناطق التي يمر بها

يعد الإعصار القمعي ظاهرة جوية غير معتادة في الجزيرة العربية وتؤثر في المناطق التي يمر بها بناءً على سرعة الرياح.

يمكن أن تسبب الرياح العاتية والقوية للإعصار القمعي أضرارًا جسيمة للمباني والممتلكات. يجب على السكان البقاء في أماكن آمنة واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

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