ملعقة ملح واحدة تخلصك من الشعر الأبيض نهائيا.. تعرف على طريقة التحضير

الرياض - محمد الاطلسي - بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا، الشيب من الممكن القضاء التام عليه باستعمال مكون الملح حيث أن خلطات الشيب الطبيعية تعمل على التحسين من لون الشعر، وتلك الخلطة تعتبر مناسبة لكل أنواع الشعر، ويستخدم فيها الملح باعتباره من بين أفضل المكونات التي تتواجد بمنازلنا وتعمل على تعزيز اللون الطبيعي للشعر من دون الحاجة إلى استعمال أي نوع مواد كيميائية لصبغ الشعر، وفيما يأتي نوضح أهم مكونات خليط الملح، وطريقة تحضيرها.

بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا ملعقة من مكون الملح. ملعقة من مكون الفازلين القليل من مكون زيت الزيتون. ملعقة واحدة من مكون زيت سمسم. ملعقة من مكون زيت اللوز. ملعقتان من النشا. ملعقة من الحناء. ملعقة من القهوة. طريقة تحضير الخليط بالملح لإزالة الشيب من الممكن أن نقوم بالإزالة للشيب من خلال الاستعمال لتلك الخلطة والتي تعتبر من بين أهم الوصفات التي تعمل على صبغ الشعر وبمنتهى الفعالية وإخلاء الشعر تماما من أي لون أبيض، والتحضير يكون بوضع الملح مع الفازلين والتقليب المستمر، ومن ثم يتم وضع كمية الزيوت مع الفازلين والملح ثم نقوم بالتقليب، وبعد المزج لما سبق نبدأ في خلط الحناء مع القهوة والنشا.

وبعد التأكد من تمام مزج المكونات الجافة نقوم بوضعها بشكل مباشر مع الفازلين والملح وكمية الزيوت الطبيعية، ومن ثم يتم استعمال أداة ملائمة تساعد في الخلط للوصفة، وبعدها تأتي خطوة التطبيق حيث أنه لا بد من أن يتم ترك الخلطة مدة حوالي خمسة عشر دقيقة كي يتفاعل الملح مع مختلف المكونات ونتأكد من أن الخليط بقوام مناسب ومن ثم يتم التطبيق للخلطة. تطبيق خليط الملح لإزالة الشيب الخليط من الممكن أن نقوم بتطبيقه على الشعر بعد التأكد من خلو الشعر من أي تشابكات قد تجعل الوصفة من الصعب تقليبها، وبعد التطبيق نقوم بوضع غطاء من البلاستيك على الرأس وذلك حتى تكون الوصفة أكثر فعالية، وبعدها نقوم باستعمال الشامبو لغسل الشعر ولكن بعد مرور ما يقرب من ساعة كاملة ثم نبدأ في الإزالة لأي أثر للوصفة.