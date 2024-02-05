انت الأن تتابع خبر سوني تهدد ابل وسامسونج.. Xperia 1 V اول هاتف ذكي ينتظره العالم بكله مواصفات Sony Xperia 1 العملاق وسعره الخيالي في السعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف Sony Xperia 1 VI من خلال تسريبات موثوقة، يشير التسريب الأخير، الذي قام به Insider Sony، إلى أن الهاتف سيأتي بتحسينات كبيرة في قسم الكاميرا.مواصفات هاتف Sony Xperia 1 VIسيتمتع الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، وهو ترقية عن الإصدار السابق الذي كان يحتوي على كاميرتين فقط.تتمثل النقلة الكبيرة في استخدام جميع الكاميرات الثلاث بمستشعر 48 ميجابكسل،
- باستخدام تقنية Exmor T الرائدة، توفر هذه التقنية تحسينًا ملحوظًا في جودة الصورة من خلال زيادة كمية الضوء المدخل وتقليل التشويش. https://christian-dogma.comتتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة واسعة f/1.4،
- وتقريب بصري 2x وتركيز ثنائي البكسل لتحقيق تركيز سريع ودقيق، كما يمكن للعدسة تسجيل فيديو بدقة 1080p مع تثبيت إلكتروني للصورة (EIS).تتميز الكاميرا العريضة بمسافة بؤرية 14-18 مم، مما يجعلها مثالية لالتقاط المناظر الواسعة، وتأتي مع بؤرة تلقائية مدمجة.https://christian-dogma.com
مزايا هاتف Sony Xperia 1 VI
- على الصعيدين البصري والتكنولوجي، ستقدم عدسة التقريب البعدي تقريبًا يصل إلى 6x، مما يسمح بالتقاط صور تفصيلية بوضوح باستخدام مستشعر 48 ميجابكسل.https://christian-dogma.com
موعد اطلاق هاتف Sony Xperia 1 VI
- من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن هاتف Xperia 1 VI في معرض MWC ببرشلونة في 28 فبراير 2024،
- ولكن يمكن أن يكون هناك احتمال للكشف المبكر بناءً على صورة تسريبية لحدث Sony في 26 فبراير، بغض النظر عن التفاصيل، من المتوقع أن نرى المزيد من المعلومات حول الهاتف في الأسابيع القادمة.