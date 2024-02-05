انت الأن تتابع خبر سوني تهدد ابل وسامسونج.. Xperia 1 V اول هاتف ذكي ينتظره العالم بكله مواصفات Sony Xperia 1 العملاق وسعره الخيالي في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف Sony Xperia 1 VI من خلال تسريبات موثوقة، يشير التسريب الأخير، الذي قام به Insider Sony، إلى أن الهاتف سيأتي بتحسينات كبيرة في قسم الكاميرا.مواصفات هاتف Sony Xperia 1 VIسيتمتع الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، وهو ترقية عن الإصدار السابق الذي كان يحتوي على كاميرتين فقط.تتمثل النقلة الكبيرة في استخدام جميع الكاميرات الثلاث بمستشعر 48 ميجابكسل،

باستخدام تقنية Exmor T الرائدة، توفر هذه التقنية تحسينًا ملحوظًا في جودة الصورة من خلال زيادة كمية الضوء المدخل وتقليل التشويش. https://christian-dogma.comتتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة واسعة f/1.4،

وتقريب بصري 2x وتركيز ثنائي البكسل لتحقيق تركيز سريع ودقيق، كما يمكن للعدسة تسجيل فيديو بدقة 1080p مع تثبيت إلكتروني للصورة (EIS).تتميز الكاميرا العريضة بمسافة بؤرية 14-18 مم، مما يجعلها مثالية لالتقاط المناظر الواسعة، وتأتي مع بؤرة تلقائية مدمجة.https://christian-dogma.com



مزايا هاتف Sony Xperia 1 VI

على الصعيدين البصري والتكنولوجي، ستقدم عدسة التقريب البعدي تقريبًا يصل إلى 6x، مما يسمح بالتقاط صور تفصيلية بوضوح باستخدام مستشعر 48 ميجابكسل.https://christian-dogma.com



موعد اطلاق هاتف Sony Xperia 1 VI