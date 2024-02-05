انت الأن تتابع خبر "بعد خروج مصر والمغرب"... ميشال حايك يفجر مفاجأة ويكشف من سيفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي وخبير الأبراج اللبناني ميشال حايك عن اسم المنتخب الذي سيفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حالياً في ساحل العاج.

وتنبأ العراف اللبناني الشهير ميشال حايك بفوز منتخب نيجيريا ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إفريقيا 2023.

وتأهلت 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إفريقيا 2023، هي جنوب إفريقيا أنغولا، نيجيريا، غينيا، جمهورية الكونغو، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مالي.