انت الأن تتابع خبر بعكس كل التوقعات..ضربة قوية من الجنيه المصري للدولار تصدم حتى السوق السوداء.. الجنية يكسر كل حواجز التعويم ويصل الى رقم لن تتوقعه.. هذا هو سعره اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

تصريحات صندوق النقد

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في "المرحلة الأخيرة".

وقالت مديرة الصندوق: "العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ".

وتابعت: "تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات".

وأشارت: "مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية".

ومن ناحية أخرى، قالت: "إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد".

تصريحات حكومية

وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات.وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات أدلى بها لقناة تليفزيونية، أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار