انت الأن تتابع خبر اللاعب العراقي أيمن حسين يشعل غضب الأردنيين مجددا بعد طرده من أرضية الملعب ويكشف سبب قيامه بهذه الحركة الاستفزازية ..."تفاصيل" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت المباراة التي أقيمت بين منتخب الأردن ونظيره العراقي طرد اللاعب العراقي أيمن حسين.

وجاء قرار الطرد عقب إحتفالية أيمن حسين بالهدف الثاني بطريقة أكل المنسف التي تعد أشهر وجبات الأردن، ردًا على لاعبي المنتخب الأردني الذي احتفلوا بالطريقة ذاتها.

يذكر أن المنتخب الأردني فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منتخب العراق ليتأهل لمواجهة طاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023.