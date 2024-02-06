انت الأن تتابع خبر الجنيه يسقط ويلفظ أنفاسه الأخيرة.. صعود هائل لقيمة الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه معاملة تتم في سوق الصرف الأجنبي، فيتم من خلالها تحديد العملات المختلفة بقيمتها التي تتناسب مع العرض والطلب، ويعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه من أهم المؤشرات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث يتدخل في التأثير على أسعار السلع والخدمات المستوردة، وخلال الأسبوع الماضي شهدت قيمة الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا أمام النقد الأخضر،

وزادت الأسعار في الأسواق بشكل مبالغ فيه، مما يؤكد نظرية العرض والطلب. ننقل لكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري وهي:

وصل سعر 1 دولار أمريكي إلى 55 جنيه مصري للشراء و 53.78 جنيه للبيع.

وصل سعر 5 دولار أمريكي إلى 271.6 جنيه مصري.

وصل سعر 10 دولار أمريكي إلى 543.2 جنيه مصري.

وصل سعر 25 دولار أمريكي إلى 1.358جنيه مصري.

وصل سعر 50 دولار أمريكي إلى 2.716 جنيه مصري.

ننقل لكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري وهي:

وصل سعر 1 دولار أمريكي إلى 55 جنيه مصري للشراء و 53.78 جنيه للبيع.وصل سعر 5 دولار أمريكي إلى 271.6 جنيه مصري.

وصل سعر 10 دولار أمريكي إلى 543.2 جنيه مصري.

وصل سعر 25 دولار أمريكي إلى 1.358جنيه مصري.

وصل سعر 50 دولار أمريكي إلى 2.716 جنيه مصري.

وصل سعر 100 دولار أمريكي إلى 5.432 جنيه مصري.

وصل سعر 500 دولار أمريكي إلى 27.160جنيه مصري.

وصل سعر 1000 دولار أمريكي إلى 54.320جنيه مصري.

وصل سعر 5000 دولار أمريكي إلى 271.600جنيه مصري.

وصل سعر 10000 دولار أمريكي إلى 543.200جنيه مصري.

يشهد اليوم السعر العالمي للدولار الأمريكي

في البنوك السعر 30.89977جنيه مصري، حيث يعد مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل بنك لتبيع له الدولار الأمريكي بسعر 30.90 جنيه مصري، بينما يعد بنك المشرق أفضل سعر لتشتري منه الدولار 18.170 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

، داخل بنك القاهرة، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.95 للشراء، وتسجيل 30.83 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،

داخل البنك الأهلى المصري، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.85 للشراء، ليسجل 30.75 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل بنك CIB، ليحقق سعر 30.95 شراء، ، وتسجيل 30.85 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،

داخل بنك التعمير والإسكان، ليحقق سعر 30.85 للشراء، وتسجيل 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك

المركزي إلى 30.827 جنيه للشراء و 30.959 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر

الي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

إلى 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

عند 30.90 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي للشراء نحو 30.95 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع 30.85 جنيه مصري فقط.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد سجل نحو 30.85 للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار ببنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق للشراء 18.070 جنيه، بينما سعر البيع 18.170 جنيه مصري.

هل الدولار سيرتفع أم سينخفض 2024؟

تمت بعض الأبحاث بشكل عاجل والتي على إثرها حدثت بعض التوقعات في مؤسسة فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي المصري قد يسمح بانخفاض سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار، وذلك من أجل رفع الدولار من 31 وحتى 45 جنيه مصري بالربع الأول لعام2024، وهذا وفق ما تم تداوله بالويب سايت الالكترونية خلال الشهر الماضي.

الف دولار كام مصري في السوق السوداء؟

يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل مبالغ فيه عن البنوك المصرية، حيث أن الألف دولار عند تحويلهم للجنيه المصري تبلغ قيمتهم حوالي 55 ألف جنيه مصري.

كم سعر الدولار في مصر 2024؟