انت الأن تتابع خبر سعره رجع زي زمان..انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي في مصر.. وعيار 21 مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الآلاف بشكل يومي في مصر بالبحث عن أسعار الذهب في مصر، بعد اضطراب السوق ووصل الأسعار إلى أعلى مستويات في تاريخها في تعاملات الأصفر لدى محلات الصاغة بالمحافظات المختلفة.

وشهد سعر الذهب تراجعا بعد القفزة الأخيرة والتي شهدت اقتراب سعر الجرام من عيار 24، من 5000 جنيه بالمصنعية، ليتراجع إلى نحو 4,371 جنيها فقط بدون مصنعية.وارتبكت سوق الذهب خلال الأيام الماضية، وتخطى سعر الجرام من عيار 21: 4000 جنيه رسميا، بدون مصنعية، ولكن هذه الأسعار لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر، قبل أن يتراجع اليوم بعد قرار البنك المركزي إلى نحو 3,825 جنيها.قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسعار الذهب عيار 21 الآن