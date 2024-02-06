انت الأن تتابع خبر فاكهه مهملة ورخيصة تزرع في "مصر" تمتص السكر في الدم وتحمي الكبد والكلى من التلف وتعزز وظائف الدماغ وتعتبر الحل الأمثل لـفقر الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر مصر بزارعة الفراولة والتي يطلق عليها "الذهب الأحمر" نظراً لفائدتها الصحية والإقتصادية حيث تعد الحصان الرابح فى صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.

فوائد الفراولة عديدة،

فبالإضافة لفوائده الصحية لها العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، ونقدم لكم في هذا التقرير أهم فوائد الفراولة الصحية.

الفراولة معززة للمناعة

الفراولة تعتبر مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يساعد طفلك في بناء مناعته، والوقاية من الإصابة بأمراض العيون.

الفراولة ضرورية لصحة العظام

يعتبر الكالسيوم من الأمور الضرورية التي عليك توفيرها لطفلك، فهو يساعد في نمو العظام وتحسين عمل القلب والعضلات والأعصاب عند الطفل، من ضمن فوائد الفراولة للأطفال أنه مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

الفراولة مفيدة جداً للهضم

يمكن أن يحسن الفوسفور الموجود في الفراولة عملية الهضم عند طفلك، ويساعد في إصلاح الخلايا، وكسر البروتين المسؤول عن تنظيم التفاعلات الكيميائية التي تحدث في جسم طفلك.

الفراولة تحمي الكبد

تعد الفراولة من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتمنع تلف الكبد.

الفراولة تعزز صحة الدماغ

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بحمض الفوليك، الضروري لنمو دماغ طفلك، كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

علاج فقر الدم

تستعمل الفراولة في حالات فقر الدم

فوائد الفراولة للكلى

الفراولة تعمل على حماية الخلايا من التلف

الفراولة تعتبر مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمركبات المضادة للأكسدة، وهذا قد يساعد في حماية الخلايا في الجسم من التلف، ومن بينها خلايا الكلى.

الفراولة مفيدة لمرضى الكلى

الفراولة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة، لذلك فهى مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أو الغسيل الكلوي، حيث تقلل من مستويات ضغط الدم لديهم، ويمكن أن تكون جزءا مهما من الوجبات الغذائية المقدمة لهم، لكن من الأفضل استشارة أخصائي تغذية قبل تناولها.

يذكر أن محافظة القليوبية، وخاصة مركزي طوخ وشبين القناطر، تمثل أهم أماكن زراعة أجود أنواع الفراولة في العالم، تليها محافظة البحيرة بينما تأتي الإسماعيلية في المرتبة الثالثة.