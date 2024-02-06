انت الأن تتابع خبر مذيع الجزيرة فيصل القاسم يكشف عن أغرب “واقعة اغتصاب” شهدها بعينه .. ويشبه الضحية برئيس هذه الدولة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح كشف مذيع الجزيرة فيصل القاسم عن قصة ذات مغزى قال إنها حدثت في قريته بسوريا.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر تويتر: كان في قريتنا صبي يملأ الشوارع ضحيجاً وتهديدات وعنتريات، وذات يوم أمسك به مجموعة من الاولاد واغتصبوه، فهرب وصعد الى سطح بيت مجاور وبدأ يهدد ويصرخ وأنه سيفعل الافاعيل، لكنه عندما نزل من على السطح كان الاولاد بانتظاره في الشارع، فاغتصبوه مرة ثانية.



وأضاف ساخرا: هههههههههههه الرئيس الايراني: إيران ستثأر لمقتل العالم النووي في الوقت المناسب .. هههههه شو قلنا لكم؟ ما بتذكركم بعبارة بشار الاسد: سنرد في الزمان والمكان المناسبين؟ هههههه.

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