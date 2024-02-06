مواقع مجانية لعرض مباراة الأردن مع كوريا .. أسماء

انت الأن تتابع خبر بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار يقلب موازين الاقتصاد في مصر رأس على عقب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه، مشيرا إلى أن سعر الدولار انخفض من 67 لـ65.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير.

وطني بطبعه

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لن نسمح بتكرار مشهد الفوضى من جديد، مؤكدا أن ما حدث في 2011، لن يتكرر، معلقا "المؤامرات تحيط بالوطن من كل الإتجاهات، ولكن عندي يقين في المواطن المصري لأنه وطني بطبعه.