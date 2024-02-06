انتبهوا يا بشر!.. ماذا وجد مواطن سعودي وسط كشتات العوائل بالبر ؟..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - حذر مواطن عبر مقطع فيديو محبي "الكشتات" والتخييم خاصةً من العوائل التي تذهب إلى مواقع التخييم بدون استكشاف المكان جيدًا.

ووثق المواطن وجود حفرة عميقة وخطيرة قريبة من أماكن تنزه العوائل قد يسقط فيها الأطفال وحتى المركبات.

وذكر بأن بعض الناس قد وضعوا الأحجار وإطارات السيارات ليدلوا على مكان هذا البئر الذي لا يظهر آخره ولكن ومع ذلك يصعب رؤية هذه العلامات في الليل.

كما أكد على ضرورة الانتباه أثناء السير في مثل هذه المناطق خاصةً وهي مناطق لا يسكنها أحد ولا تصلها إشارات الإتصالات.