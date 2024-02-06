اتفرج شاب يسقط من الطابق الـ15 وما حدث له شيء لا يصدقه العقل؟

الرياض - محمد الاطلسي - آلاف المشاهدات حققها مقطع فيديو متداول على موقع "إكس"، ظهر خلاله شاب أوكراني يتدلى ممسكًا بحافة الطابق الخامس عشر لأحد الأبنية، قبل أن تنهار قواه شيئًا فشيئًا ةيفقد القدرة على مقاومة السقوط.

المقطع المصور رصد لحظات السقوط التي انتهت بالشاب فوق سقف إحدى السيارات المركونة في الشراع، وسُمع دوي الارتطام.

ويظهر المشهد للمقطع ذاته، كان من أمام السيارة يًصور حال الشاب الذي نجا بأعجوبة من موت محقق، ولكنه تعرض لإصابات خطيرة قد تستلزم بقائه في المستشفى لشهور وقد تجمع المواطنين ورجال الشرطة لنجدته.