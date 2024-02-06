انت الأن تتابع خبر مذيع الجزيرة “فيصل القاسم” : كلب يهدد الدول العربية.. هل عرفتم من هو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الإعلامي السوري فيصل القاسم عن "كلاب" من نوع خاص وحصدت تغريدته آلاف الإعجابات .

وقال في تغريدة عبر تويتر: مُحزن وضع العرب في المنطقة، فهم يواجهون الراعي وكلبه، الكلب يهددهم، والراعي يرعبهم ويبتزهم بالكلب ... هل عرفتم من هو الراعي ومن هو الكلب؟".

وأضاف: الشعوب العربية المسحوقة ليست في صراع مع حكوماتها وحكامها أو ما يمكن أن نسميهم "كلاب الصيد"، بل في الواقع هي في صراع مع الصيادين أنفسهم...ضباع العالم.