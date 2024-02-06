ولي العهد يزف مفاجأة سارة غير متوقعة للعاملين في هذا المجال !

الرياض - محمد الاطلسي - قام محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بمفاجئة السعوديين فيما يخص مجال الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة والحديثة.

وكشف بن سلمان، اليوم الخميس، عن تأسيس شركة “آلات”، والتي تعد واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة في مجال الإلكترونيات والتقنيات الحديثة.

جاء تفكير ولي العهد السعودي في تأسيس هذه الشركة لتسحب المملكة العربية، من أجل أن تكون رائداة وطنية جديدة، لكي تُسهم في أن تجعل البلاد مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة، والتي تُركز على التقنيات المتقدمة الحديثة والإلكترونيات.

وتعد شركة “آلات” أحد الشركات التي ستقوم بتصنيع المنتجات وخدمة الأسواق المحلية والعالمية، حيث ستوفر سبع وحدات أعمال إستراتيجية للمملكة العربية السعودية في مجالات؛ الصناعات المتقدمة، والموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، بجانب الصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، وأيضًا المباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وتبحث الشركة السعودية حديثة الإنشاء، والتي رأس إدارتها محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء، عن تعزيز القطاع التقني والتكنولوجي في المملكة، إلى جانب رفع المحتوى المحلي والاستفادة من التطورات في هذا المجال وتوفير فرص استثمارية.

ويرغب ولي العهد السعودي في أن يجعل المملكة العربية السعودية مركزًا حيويًا في جميع المجالات، بعدما وفر المناخ الجيد للسعوديين من أجل الوصول لرؤية 2030.

ويضع محمد بن سلمان على مجال الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة في إحداث نقلة نوعية وكبيرة على جميع المستويات الصحية والثقافية والاجتماعية.