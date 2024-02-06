صفارات الأنذار تطلق في الأردن وهذه المدن تواجه خطورة قصوى..الأرصاد تحذر المواطنين من الساعات القادمة بسبب عاصفة عاتيه تقترب!!

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رياض - احمد صلاح - سجلت مدينة الأزرق أقل درجة حرارة خلال 24 ساعة، حيث وصلت دجة الحرارة 0.2 سيلسيوس، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأردنية.

في حين سجلت منطقة الجفر في محافظة معان درجة حرارة 1.0 سيلسيوس، وجاء بعدها لواء الشوبك بدرجة حرارة وصلت 1.8 سيلسيوس.

وتساوت منطقة الصفاوي ومطار الملكة علياء عند درجة حرارة وصلت 2.0، ومحافظة عجلون ومنطقة الخالدية سجلتا درجة حرارة 3.0 سيلسيوس، فيما سجلت منطقة الغباوي درجة حرارة وصلت إلى 3.2 سيلسيوس.

وفي المناطق الجنوبية، سجلت كل من محافظتي الطفيلة ومعان، درجة حرارة وصلت 3.3 سيلسيوس.