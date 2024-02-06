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مسؤول إسرائيلي: ماسيحدث في شهر رمضان كارثة على كل يهودي؟

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الرياض - محمد الاطلسي - أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قلقه من حلول شهر رمضان، قائلا إن إسرائيل بهذه الحكومة متجهة نحو كارثة حقيقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف لابيد خلال اجتماع يوم الاثنين أنه: "بعد شهر وبضعة أيام يبدأ شهر رمضان. أعتبر أنه من واجبي تحذير الحكومة. البلاد ليست مستعدة لذلك. لا يوجد تحضير. لا توجد خطة. ولم تكن هناك مناقشات عملية وسياسية على المستوى المناسب. نحن نتجه نحو الكارثة. لكارثة أخرى".

 

 

وتابع: "إذا سمحوا لبن غفير بأن يقود الأحداث الرمضانية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) والقدس الشرقية، فسوف تشتعل المنطقة. هذا ما يريده، ولكن ليس هذا ما تحتاجه دولة إسرائيل".

 

وختم لابيد: "أدعو رئيس الوزراء إلى أخذ الصلاحيات من بن غفير لتشكيل فريق رفيع المستوى على الفور، حتى يقوموا بإعداد دولة إسرائيل لشهر رمضان". 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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