انت الأن تتابع خبر بعد الهزيمتين المتتاليتين لإنتر ميامي أمام الهلال والنصر... ميسي يفاجئ الجميع ويقر بندمه الشديد لهذا الأمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علّق الناقد الرياضي هاني الداود على مباراة النصر وإنتر ميامي، التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وقال الداود خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد:” أن رونالدو سيكون جاهزًا لمواجهة الهلال”، لافتًا أن الهلال لم يكن بكامل جاهزيته لكن النصر سيطر على اللقاء.”

وأضاف الناقد الرياضي محمد الشيخ :” أن المواجهة القادمة لا يمكن الحكم عليها من الآن، لأن المفترض أن عناصر الفريقين ستتكامل لأن الهلال ينقصه 14 لاعب، وكذلك النصر يفتقد 3 أساسيين .”

وواصل:” الديربي الخميس ستكون مختلفة، وميسي اختار الدوري الخطأ والفريق الخطأ وأعتقد أن ميسي يقول لو كنت أعلم خاتمتي ما كنت بدأت مع انترميامي.”

يُذكر أن النصر فاز على نظيره إنتر ميامي بنتيجة 6-0 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب “المملكة أرينا” ، ضمن منافسات كأس موسم الرياض