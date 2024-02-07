انت الأن تتابع خبر ما يحدث جنوني ويفوق كل التوقعات..الجنية المصري يستمر في الصعود ويصل الى هذا الرقم لأول مرة منذ مدة طويلة والسوق السوداء تحتضر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه، من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميا عبر محرك البحث جوجل، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

تصريحات صندوق النقد