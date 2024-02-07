انت الأن تتابع خبر ما يحدث جنوني ويفوق كل التوقعات..الجنية المصري يستمر في الصعود ويصل الى هذا الرقم لأول مرة منذ مدة طويلة والسوق السوداء تحتضر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه، من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميا عبر محرك البحث جوجل، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.
تصريحات صندوق النقد
- وقبل ساعات، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في “المرحلة الأخيرة”.
- وقالت مديرة الصندوق: “العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات”.سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
- ويعتبرسعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، أهم ما يبحث عنه الآلاف يوميا خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 11 شهرا ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:
- 1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.
- 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.