قرار سعودي صادم برفع رسوم تجديد الإقامة للمغتربين العاملين في هذه المهن ( السعر الآن )

الرياض - محمد الاطلسي - هناك شائعات تداولت حول رفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين العاملين في بعض المهن في السعودية، لكن حتى الآن لم يتم التأكد من هذا الخبر من مصادر رسمية مثل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أو المديرية العامة للجوازات السعودية، يبدو أن هذه الشائعات ليست لها أساس من الصحة.

للأشخاص العاملين في شركات خاصة، يُطلب سداد مبلغ قدره 650 ريال سعودي. المرافقين يتوجب عليهم دفع 2000 ريال سعودي. للعمالة المنزلية، الرسوم تبلغ 600 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة هناك فئات معينة معفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة، وتشمل:

الحاصلين على منح دراسية. الفتيات اللاتي يقلن عمرهن عن 18 عاماً. الأشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي. أبناء مواطن سعودي من أب أجنبي. زوجات المواطنين السعوديين من أصول أجنبية. الأوراق اللازمة لتجديد الإقامة بالسعودية هناك وثائق مطلوبة لتجديد الإقامة مثل نموذج طلب التجديد، جواز سفر ساري المفعول، صور شخصية، وثائق عمل وتصريح العمل، بطاقة هوية سارية المفعول، ووثيقة سابقة لتجديد الإقامة.

خطوات سداد رسوم تجديد الإقامة لسداد رسوم تجديد الإقامة، يمكن للأشخاص الدخول إلى موقع مصرف الراجحي واتباع الخطوات المحددة.

هل تم تخفيض رسوم المرافقين؟ من الجدير بالذكر أن مديرية الجوازات لم تؤكد أي تخفيض في رسوم المرافقين، وأنه في حالة حدوث تغيير في هذه الرسوم، سيتم الإعلان عنه رسميًا.

ما هي أسعار رسوم تغيير المهنة للوافدين؟ هناك رسوم محددة لتغيير المهنة للوافدين، حيث تبلغ ألف ريال سعودي، وكذلك رسوم نقل الكفالة في حالة نقل العامل للمرة الأولى والتي تصل إلى 2000 ريال سعودي.

يتم إعفاء زوجات المواطنين السعوديين من رسوم تجديد الإقامة إذا كان لديهن أبناء يحملون الجنسية السعودية، وكذلك يتم إعفاء أبناء مواطن سعودي من أب أجنبي الجنسية من رسوم تجديد الإقامة.

ويرجى متابعة المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حيال هذا الموضوع، حيث يمكن أن تطرأ تغييرات في السياسات والرسوم.

كم تجديد اقامة العامل؟ في عام 1445 هجري، كانت قيمة رسوم تجديد الإقامة في السعودية لمدة سنة واحدة كالتالي:

للعامل: 600 ريال سعودي. لزوجة المقيم: 500 ريال سعودي. كم رسوم تجديد الإقامة 3 شهور؟ تُقدَّر الرسوم الخاصة بالقطاع الحكومي للعاملين في السعودية بمبلغ 700 ريال سعودي.

أما بالنسبة للوافدين القادمين من بلدان أخرى، فيتم سداد مبلغ قدره 650 ريال سعودي.

كم رسوم تجديد اقامة مندوب مبيعات ؟ رسم تجديد الإقامة لمدة عام واحد للعامل ضمن مؤسسة حكومية يُقدر بمبلغ 650 ريال سعودي.

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رسوم تجديد الإقامة للمغتربين العاملين وزارة الداخلية السعودية قد حددت في وقت سابق رسوم تجديد الإقامة لمختلف المهن والحالات، على سبيل المثال